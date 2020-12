Sanremo, il dottor Luigi Muscio entra in Fratelli d’Italia: «Un importante acquisto»

Sanremo. Il portavoce di Fratelli d’Italia Sanremo Antonino Consiglio annuncia con grande soddisfazione l’adesione al partito del dottor Luigi Muscio, già dirigente medico della Polizia di Stato ed attualmente medico di base all’ASL1 Sanremo con specializzazione in chirurgia oncologica, igiene e medicina del lavoro.

«L’ingresso del dottor Luigi Muscio in Fratelli d’Italia – dichiara il portavoce Consiglio – è un importante acquisto che va ad arricchire lo spessore politico e qualitativo di un partito in continua crescita sia come consensi che adesioni; e, infatti, la sua adesione va ad aggiungersi a tutte quelle che in quest’ultimo anno hanno portato Fratelli d’Italia Sanremo ad ottenere un risultato numerico che riempie di soddisfazione ed orgoglio tanto me quanto il mio vice Graziano Pedante.

L’impegno in campo politico del dottor Muscio – che arriva da un’esperienza civica iniziata con la candidatura alle amministrative di Sanremo del 2019 per approdare oggi al nostro partito – e la sua competenza e serietà in campo professionale contribuiranno in maniera utile e preziosa ad aumentare, sia sotto il profilo politico che umano, il valore e la qualità della struttura partitica e organizzativa di Fratelli d’Italia nella nostra città e nell’intera provincia».

Grande apprezzamento ed entusiasmo viene manifestato anche dall’assessore regionale Gianni Berrino che aggiunge: «Sono certo che il dottor Muscio grazie alla sua esperienza, capacità ed umanità saprà cogliere le esigenze dei cittadini e saprà dare risposte concrete alle loro istanze, svolgendo il suo lavoro con dedizione e professionalità e garantendo quella presenza capillare che rende il nostro partito sempre più tangibile e radicato sul territorio». «A lui – continua Berrino – l’augurio di un proficuo lavoro certo del valore aggiunto che porterà a dirigenti, iscritti e simpatizzanti già da tempo operativi su tutto il territorio per tutelare i cittadini .

Agli auguri dell’assessore Berrino si uniscono quelli di tutto il partito e del capogruppo in Comune Luca Lombardi. Anche quest’ultimo esprime tutto il suo compiacimento per l’arrivo del dottor Luigi Muscio in Fratelli d’Italia: «Il dottor Muscio è persona molto conosciuta e stimata nella nostra città. Sono lieto che abbia messo a disposizione dei cittadini la sua esperienza e la sua competenza, sia umana che professionale, e sono sicuro che ben rappresenterà i valori e gli ideali del nostro partito. L’entrata in Fratelli d’Italia del dottor Muscio – conclude Lombardi – è dimostrazione del fatto che il nostro partito è vivo, lavora bene e soprattutto cresce».