Sanremo, il Comune cerca una nuova gestione per il bar di Palazzo Bellevue

Sanremo. Il Comune vuole dare in gestione il bar di Palazzo Bellevue. Il 31 dicembre scade la vecchia concessione e la nuova avrà una durata di 5 anni. I locali dell’attività sono al piano terra del municipio, occupano una superfice di quasi 50 metri quadri, dei quali 30 aperti al pubblico. In più c’è anche una cantina di 20 mq adibita a deposito.

Il canone di concessione a base di gara è di 750 euro mensili. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le 13 del giorno 30 dicembre 2020 al seguente indirizzo: Comune di Sanremo – Servizio Protocollo Generale – Corso F. Cavallotti, 59 – 18038 – Sanremo (IM) con la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la concessione di locali/ bar /palazzo comunale”.

Clicca QUI per scaricare il fac simile della domanda per partecipare al bando, QUI per la bozza di concessione, QUI per il listino prezzi e QUI per l’avviso di manifestazione di interesse.