Sanremo, il “Cashback” non cambia le abitudini dei matuziani

Sanremo. Il “Cashback” sembra non abbia, per ora, cambiato le abitudini di pagamento degli acquisti nelle attività del centro. Ancori tatti dubbi, se non anche tanta sfiducia, invece, a detta di alcuni commercianti, permangono sulla “Lotteria degli scontrini”. Con il Natale alle porte e gli acquisti da fare le abitudini rimangono le stesse.

La prima iniziativa, promossa dal Governo nell’ambito della campagna “Italia Cashless” per limitare l’uso dei contanti, promette un rimborso percentuale sugli acquisti effettuati con carte, bancomat e app di pagamento, ancora sembra non essere nelle corde dei matuziani.

“I nostri clienti pagavano già quasi tutti con le carte di credito e continuano a pagare con quelle – spiega Cristina, titolare di un negozio di articoli per l’infanzia di corso Matteotti. Che poi aggiunge – molti hanno difficoltà a far funzionare questo cashback, hanno i codice speed ma non riescono a farlo funzionare”

Altra attività, “Cafe du centre” ma la musica non cambia: Più o meno è sempre uguale, perché la gente era abituata con la carta di credito. Una flebile speranza arriva dal “Paese dei balocchi”, negozio di giocattoli di via Cavour: «Forse qualcuno in più. Chiedono a volte come devono fare».

Per quanto riguarda la lotteria, che fa parte sempre della campagna governativa “anticontante”, rimangono tra gli esercenti diverse perplessità, legate soprattutto ai problemi che sembra si riscontrino per parteciparvi tramite internet.

C’è poi chi non ci crede proprio. Come la titolare di un negozio di alimentari ed ortofrutta di corso Garibaldi ,che dice: «Molti non credono che questi soldi non verranno dati, che sia una bugia. Anche per me è una bugia».