Sanremo, i carabinieri sventano furto ad un ristorante del Porto Vecchio

Sanremo. Una pattuglia dei carabinieri sventa un furto ai danni di un locale sul Porto Vecchio. E’ successo sabato sera scorso quando, un pachistano di 27 anni senza fissa dimora, ha strappato il tendone in plastica del dehor, per poi introdursi all’interno del ristorante con l’intento di sottrarre la merce (tipo bottiglie) che si trovava dentro.

Sfortuna vuole per il malvivente che lì davanti passasse un’auto dell’Arma. A nulla è valso il tentativo dell’uomo di nascondersi dietro ad un frigo. I militari, dopo averlo individuato, lo hanno tratto in arresto con l’accusa di tentato furto. Dopo il processo per direttissima di stamane, allo straniero è stato fatto divieto di dimora in provincia di Imperia.