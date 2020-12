Sanremo, gruppo di consiglieri vuole Cambiamo! nella coalizione Biancheri

Sanremo. “Cambiamo!” nella maggioranza Biancheri? Difficile ma non impossibile. Torna a movimentarsi la variegata coalizione del sindaco Alberto Biancheri con almeno un paio di consiglieri, anche di opposizione e magari qualche assessore in carica che starebbero spingendo per la costituzione di un gruppo del movimento di Toti all’interno del consiglio comunale. Sarebbe forse già cosa fatta se non fosse che la maggioranza Biancheri-bis, così come la Biancheri-uno, ha quale pilastro l’alleanza con il Partito Democratico, avversario di Cambiamo! sia in Regione che in parlamento.

Eppure tra i consiglieri di maggioranza le cose si muovono, con due esponenti in particolare pronti ad aderire al movimento del presidente Giovanni Toti che nella Città dei Fiori conta ben due correnti: quella facente capo all’ex assessore Pino Di Meco (coordinatore dell’ultima campagna elettorale di Biancheri e referente provinciale di Cambiamo!) e l’altra guidata dall’ex commissario di Forza Italia Gianni Rolando, alle ultime elezioni comunali figurante al fianco della coalizione di centrodestra condotta da Sergio Tommasini.

Anime di centrodestra, anime di centrosinistra. La dualità della coalizione Biancheri sembrava quasi dimenticata dopo la riconduzione ad un unico gruppo – Sanremo al Centro – delle tre liste civiche a sostegno del primo cittadino. Un som-movimento, quello in discussione, alimentato dalla grandiosa vittoria di Cambiamo alle recenti regionali che hanno affermato il governatore Toti a livello nazionale. Non sono un mistero le trattative emerse qualche mese fa tra Toti e la parlamentare forzista Mara Carfagna volte ad approfondire la formazione di un nuovo partito di centrodestra moderato anti-populista.

All’interno di questa cornice, il quadro che va ritraendosi è di un rinnovamento nell’area moderata che potrebbe essere guidato proprio da Toti su scala nazionale e dai tanti che stanno aderendo al suo Cambiamo! nei territori, molti dei quali si lascerebbero alle spalle un passato nelle file di Forza Italia. E’ quindi naturale che nel suo piccolo ci siano consiglieri di area civica disposti a scommettere su questa nuova realtà, persino a Palazzo Bellevue. «Se dei ragionamenti sono stati fatti all’esterno della mia maggioranza, vorrei ribadire che il mio progetto rimane e rimarrà civico con le forze che lo hanno condiviso sin dall’inizio. Qualsiasi cambio oggi sarebbe da parte mia incomprensibile e opinabile», commenta l’indiscrezione il sindaco Biancheri.

Dopo il flop alle regionali del candidato sanremese dei Dem Andrea Gorlero, sostenuto da Biancheri, tra Comune di Sanremo e Regione tira aria di distensione. Quel che serve per risolvere problemi gravissimi come il rifacimento dell’acquedotto e non solo. Il sostegno di Regione sarebbe necessario anche per quelle opere strategiche che senza un appoggio da Genova rimarrebbero sul libro dei sogni: tra cui la riqualificazione di piazza Colombo, lo spostamento dell’autostazione in Valle Armea e la costruzione di un nuovo Palafestival di cui ieri pomeriggio hanno discusso il presidente Toti e il sindaco Biancheri.

Volgendo lo sguardo a Imperia, è di prossima costituzione il primo gruppo di Cambiamo! nel capoluogo di provincia. Sarà unione di Forza Imperia, Progetto Imperia e Vince Imperia. Capogruppo Davide La Monica di “Vince Imperia“, ne farà parte l’ex candidato sindaco contro Scajola, Luca Lanteri, Alessandro Savioli (Progetto Imperia), Antonello Ranise e Gian Franco Gaggero (Forza Imperia).

(Nella foto il sindaco Biancheri e il presidente della Regione Giovanni Toti a Palazzo Bellevue)