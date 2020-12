Sanremo, gli auguri di Natale in musica della scuola Rubino

Sanremo. Auguri ai nonni vigile, alle bidelle, alle cuoche, alle maestre e a tutto il personale didattico. Con un video musicale la scuola Rubino di via Dante Alighieri si rivolge alle famiglie in quest’anno che non ha permesso, a causa del Covid-19, la messa in scena della tradizionale corale. Nonostante i limiti dettati delle norme anti-assembramento, gli auguri di buon Natale e buon anno nuovo non sono mancati. Attraverso la gioia che solo i bambini sanno dare, con la speranza di un anno migliore in cui potremo tornare a riabbracciarci tutti insieme.