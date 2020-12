Sanremo. Il termometro segnava 7 gradi ma il freddo non ha scoraggiato la nuova Unità di strada di Croce Rossa Italiana, comitato di Sanremo, che mercoledì sera a partire dalle 19 fino a notte inoltrata, ha distribuito viveri, bevande calde e coperte ai senza tetto del comprensorio. In tutto una dozzina gli “Angeli della Rossa” che sono partiti in autocolonna dalla sede di via Carlo Pisacane per recarsi dapprima alla stazione ferroviaria di Sanremo e vie centrali, dove sono stati anche applauditi da automobilisti che assistevano alla distribuzione, per poi spingersi fino alla stazione di Taggia.

«E’ con grande entusiasmo che abbiamo inaugurata la nuova Unità di Strada – dichiara il presidente Ettore Guazzoni – e ribadisco il concetto che la Croce Rossa non è solo ambulanze, e soprattutto in questi periodi bui e incerti dobbiamo essere in prima fila per i più bisognosi».

Gli “Angeli della Rossa” a partire da lunedì prossimo usciranno con cadenza bisettimanale.