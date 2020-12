Sanremo, filodiffusione a tema nelle vie dello shopping. Comune progetta impianto fisso allargato a piazza Borea

Sanremo. Un impianto di filodiffusione fisso per le vie dello shopping con collegamento da via Matteotti alla nuova piazza Borea e, più avanti, agli altri punti nevralgici del commercio matuziano. E’ questo il progetto portato avanti dal Comune che nei giorni scorsi ha affidato all’ingegnere Davide De Faveri di Sanremo l’incarico di progettare un sistema di audio-diffusione che vada a sostituire definitivamente quello installato in via provvisoria e solo nella “vasca” dalla ditta Calvini.

Nelle intenzioni dell’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi che sovrintende al lavoro dell’ufficio tecnico condotto dall’architetto Giulia Barone, la filodiffusione dovrebbe coinvolgere l’intera città trasmettendo musica a tema a seconda dei periodi dell’anno. Musica d’autore durante la settimana del Premio Tenco, i grandi successi del Festival nel periodo della kermesse e così via. La filodiffusione verrà impiegata anche per diffondere le sinfonie suonate durante i concerti dall’orchestra sinfonica.