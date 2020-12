Sanremo. Fili scoperti e pendenti da un paletto installato di recente nei giardini di Pian di Nave, bambino si avvicina, li tocca e prende la scossa. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze all’episodio avvenuto questa sera sul lungomare, dove sono accorsi i vigili del fuoco per verificare una situazione di potenziale pericolo.

A dare l’allarme è stato il genitore del piccolo che, constato lo spavento del proprio figlio e nulla più, ha avvertito le forze dell’ordine. Sul posto anche la polizia municipale che ha delimitato l’area in attesa delle dovute verifiche.