Sanremo. Livio Emanueli per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Walter Vacchino per il Teatro Ariston e Giuseppe Faraldi per l’Assessorato al Turismo di Sanremo augurano giorni migliori per il nuovo anno con “Il Concerto delle Feste” in una veste diversa, in assenza di pubblico e tramite una programmazione on line.

Dalla Sala Roof del Teatro Ariston di Sanremo, il direttore Giancarlo De Lorenzo, accompagnato al Bandoneon da Cesare Chiacchiaretta, dirige l’Orchestra su musiche di Johann Strauss e Astor Piazzolla, segue programma.

Un duplice appuntamento quello del “Concerto delle Feste” in quanto sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube della Sinfonica (youtube.com/…/UCAvVAmLc532qOzZ0wI0UgEA/videos) e sul sito del teatro Ariston (www.aristonsanremo.com/streaming-2) in première giovedì 31/12 alle 17. Il concerto sarà poi visibile dalle 17 di venerdì 1 gennaio.

Si ringrazia per le composizioni floreali l’assessore alla floricoltura Lucia Artusi, e Amaie Energia Mercato Dei Fiori Sanremo con la collaborazione della Flower Stylist Jessica Tua. Si ringrazia Alfredo Moreschi per le foto dei fiori della ciclabile di Sanremo che hanno fatto da scenografia al concerto.

Programma del Concerto delle Feste

JOHANN STRAUSS

BLUMENFEST – POLKA – op. 111

ASTOR PIAZZOLLA

MEDITANGO per Bandoneon e orchestra

JOHANN STRAUSS

TRITSCH-TRATSCH – Polka Op. 214

ASTOR PIAZZOLLA

MILONGA DEL ANGEL per Bandoneon e orchestra

JOHANN STRAUSS

ANNEN – Polka francese Op. 117

ASTOR PIAZZOLLA

ESCUALO per Bandoneon e orchestra

JOHANN STRAUSS

VOCI DI PRIMAVERA – Valzer Op. 410

ASTOR PIAZZOLLA

CHIQUILIN DE BACHIN per Bandoneon e orchestra

JOHANN STRAUSS

BAUERN – POLKA – Polka francese Op. 276

JOHANN STRAUSS

MARCIA RADETZKY