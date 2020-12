Sanremo. Negozi che vengono e negozi che vanno in centro città. Più precisamente in un corso Mombello che, tra restyling in ottica “Pigna mare” e nuove luminarie dall’indubbio fascino, si appresta a diventare un altro salotto buono cittadino, a fianco di quello storico di via Matteotti.

Ma c’è qualche attività che sembra non aver goduto i frutti di una strada dalle quale stanno gradualmente scomparendo le banche, per far posto a bar e ristoranti. E’ il supermercato “Carrefour express” della parte bassa del corso, versione “mignon” della catena, che ha da poco chiuso i battenti dopo poco più che due anni di attività: aveva aperto ad aprile del 2018.

All’incrocio con via Roma in compenso, al posto del negozio (di decennale attività) “Casco Shop” a breve ci sarà un ristorante di cucina “esotica”. Si chiamerà “Pokescuse”, dove per “poke” si intende quella specialità hawaiana a base di pesce crudo tagliato a pezzettini.