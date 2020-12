Sanremo, cortocircuito dal centro estetico: interviene il 115

Sanremo. Qualche attimo di panico, stamane verso le 9, in un centro estetico di via Galileo Galilei. Un cortocircuito – non è chiaro se a un macchinario o allo stesso impianto elettrico – avrebbe provocato un vistosa sfiammata con la relativa fuoriuscita di una densa colrte di fumo.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco dal distaccamento matuziano ha messo la parola fine all’emergenza. Intanto il titolare del centro aveva già staccato la corrente e nessuno è rimasto ustionato o intossicato.