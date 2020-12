Sanremo, consumano nel locale dopo le 18: bar chiuso 5 giorni

Sanremo. Il bar Des Amis in corso Cavallotti a Sanremo è stato chiuso per cinque giorni dalla polizia che, nel corso di un controllo, ha trovato gli avventori consumare all’interno del locale dopo le 18: orario in cui, secondo il dpcm del governo Conte, è possibile solo l’asporto o il delivery.

Oltre alla chiusura, al titolare del locale è stata comminata una sanzione da 400 euro.

[Foto Google]