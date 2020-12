Sanremo. E’ giunta al termine la settima edizione del Concorso fotografico nazionale “Memorial Angelo Pavan” che nonostante l’attuale situazione sanitaria mondiale ha registrato numeri record.

L’evento organizzato dai Gruppi Facebook “Fotosport.eu” “Macrofotografia & Dintorni” e “Triora Amici di Triorando.it” e patrocinato dal Comune di Sanremo e dalla UIF (Unione Italiana Fotoamatori) ha registrato ben 1351 opere presentate e 118 autori partecipanti, provenienti da tutta Italia.

Sono state presentate 448 opere per il tema colore, 408 opere per il tema B&N, 339 opere per il tema obbligato “Musica è” e 156 opere per il tema obbligato “Panorami, scorci e tradizioni sanremesi”. Grande è la soddisfazione non solo per i numeri ottenuti ma soprattutto per l’elevato livello delle opere presentate.

Un po’ di rammarico per l’attuale situazione sanitaria, che non ha potuto far esprime e far apprezzare, a tutti i partecipanti, la splendida città di Sanremo e la sua Riviera dei Fiori, dove da quest’anno il Memorial Angelo Pavan ha trovato ospitalità. Nonostante ciò, la premiazione avvenuta tramite diretta su piattaforma telematica ha visto una grande adesione e collegamenti da tutta Italia ed anche dalla Danimarca. Un modo per vedersi, condividere la propria passione per la fotografia ed apprezzare le splendide opere ammesse e premiate.

Molto apprezzati e graditi sono stati i saluti e la vicinanza da parte dell’amministrazione sanremese sia attraverso un messaggio del sindaco Alberto Biancheri che dell’assessore al Turismo e dello Sport Giuseppe Faraldi.

Questa settima edizione ha avuto anche un bel risvolto, inaspettato, di grande solidarietà. L’autore Paolo Di Menna vincitore del 3° Premio nel tema “Musica è…” e di un buono acquisto in prodotti Olio Roi, ha chiesto agli organizzatori di individuare e devolvere il premio ad una organizzazione (del nostro territorio) che poteva averne bisogno. Questo splendido atto di solidarietà è stato contagioso e lo staff del Memorial Pavan in collaborazione con Rossella e Franco di Olio Roi ha fatto in modo di realizzare un pacco di prodotti alimentari che ha più che raddoppiato il valore del buono acquisto. In una splendida giornata di sole sanremese, il dono è stato poi consegnato ai responsabili, Nazzareno e Ileana, ed ai ragazzi della “Casa Famiglia Pollicino”.

«Un grosso grazie per la riuscita di questa eccezionale edizione va al nostro sponsor tecnico Foto Video Renata, all’Hotel Best Western Nazionale, al Ristorante Quintessenza ed a Olio Roi, sempre al nostro fianco.

Appuntamento ora nel 2021, con l’ottava edizione del “Memorial Angelo Pavan”, con il desiderio e la voglia di tornare alla normalità e potersi incontrare serenamente nella solare cittadina di Sanremo per condividere insieme la splendida passione per la fotografia» – dicono gli organizzatori.

Queste le opere premiate e segnalate:

Tema libero colore

1° classificato Daniele Romagnoli

2° classificato Eduardo Gentile

3° classificato Massimo Alderighi

Segnalate: Marco Re e Vincenzo Bianco

Tema libero BN

1° classificato Marco Merello

2° classificato Gianfranco Cappuccini

3° classificato Emanuele Zuffo

Segnalate: Mariella Mesiti e Luciana Petti

Tema Musica

1° classificato Antonio Semiglia

2° classificato Paolo Stuppazzoni

3° classificato Paolo Di Menna

Segnalate: Giovanni Artale e Franco Rubini

Tema Sanremo

1° classificato Serena Burlando

2° classificato Mario Chianese

3° classificato Franca Zavattieri

Segnalate: Marco Bruno, Antonella Giovannina e Regina Florio

Miglior autore Ligure Massimo Sambuco

Miglior autore sanremese Luca Marelli

Miglior autrice sanremese Eva Obrslikova

Miglior under 18 Leonardo Pisano

Miglior under 30 Valentina Pulinetti

Fotoclub più numeroso Fotoclub Riviera dei Fiori

Premi speciali

Naturalistica Renzo Mazzola

Foto sportiva Mauro Agnesoni

Macro Azelio Magini

Ritratto Roberto Palladini

Astrofotografia Giorgio Ciliberto

Minimal Gloriano Biglino

Trova l’intruso Claudio Pettazzi

Street Marco Zurla