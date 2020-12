Sanremo, concessioni, barriere architettoniche e fogne: tutti i punti del prossimo consiglio comunale

Sanremo. Il prossimo Consiglio comunale ( telematico per via del covid) è convocato per il lunedì 21 dicembre. Inizierà alle

17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24.

Rinnovo delle concessioni, eliminazione delle barriere architettoniche e lavori in somma urgenza per intervenire su determinate zone del sistema fognario cittadino: saranno questi i principali punti all’ordine del giorno discussi nell’assise.

Di seguito tutti gli odg che verranno trattati

1) interrogazione ed ordini de giorno

2) approvazione verbali della seduta precedente del 30.11.2020 dal n.60 al n.66

3) settore ll.pp. fondi europei ed espropri – servizio manutenzione immobili e progettazione approvazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche p.e.b.a. del comune di Sanremo lotto 1 ai sensi della l. 41/1986 e della l. 15/1989 prop. n. 89/2020

4) settore servizi alla persona e promozione del benessere – attività produttive e mercati – servizio attività produttive e mercati approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere (immediatamente eseguibile) prop. n. 93/2020

5) settore servizi alla persona e promozione del benessere – attività produttive e mercati – servizio attività produttive e mercati differimento al 30 giugno 2021 del termine di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. (immediatamente eseguibile) prop. n. 99/2020

6) settore servizi alla persona e promozione del benessere – attività produttive e mercati – servizio attività produttive e mercati differimento al 30 giugno 2021 del termine di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni di chioschi comunali per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020. (immediatamente eseguibile) prop. n. 111/2020

7) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio edilizia resid. pubblica pat acquisto area dalla sig.ra francesca boeri in località mulattiera val d’olivi per rifacimento muro sostegno strada comunale. prop. n. 103/2020

8) settore servizi finanziari – servizio controllo e partecipazioni esterne acquisizione della partecipazione azionaria pari a n. 1 azione del valore nominale di 51,65 in Liguria digitale s.p.a. dalla Regione Liguria. prop. n. 107/2020

9) settore corpo polizia municipale, protezione civile (gestione emergenze) – servizio amministrativo polizia municipale riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in esecuzione della sentenza giudice di pace di Sanremo n. 376/2020. (immediatamente eseguibile) prop. n. 95/2020

10) settore ll.pp. fondi europei ed espropri – servizio ambiente 32.274,37 riconoscimento debito fuori bilancio a copertura delle spese sostenute dal gestore del s.i.i. rivieracqua Scpa, per fornitura straordinaria in somma urgenza c/o la stazione di sollevamento tre ponti. art. 194 c. 1 d.lgs. 267/2000 e s.m.i. (immediatamente eseguibile) prop. n. 100/2020

11) settore ll.pp. fondi europei ed espropri – servizio ambiente euro 48.671,84 lavori di s.u. ripristino funzionalità collettori fognari alvei cittadini zona centro levante (dal t. San Francesco al rio Fonti), a seguito di eventi meteorologici intensi. affidamento interventi di manutenzione straordinaria. riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000. cig: z312cab8ad (immediatamente eseguibile) prop. n. 101/2020

12) settore ll.pp. fondi europei ed espropri – servizio ambiente euro 48.642,77 lavori di s.u. ripristino funzionalita’ collettori fognari alvei cittadini zona centro ponente (dal t. san romolo al rio due valloni), a seguito di eventi meteorologici intensi. affidamento interventi di manutenzione straordinaria. riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000. cig: zc52cab959 (immediatamente eseguibile) prop. n. 102/2020 1

3) settore ll.pp. fondi europei ed espropri – servizio viabilita’ e sottosuolo riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi art. 194, c. 1, lett. e del dlgs 267/2000 per interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di muro di sostegno di area adibita ad uso pubblico in via gabriele d’annunzio civico 13 – al fine di salvaguardare la pubblica incolumita’ (immediatamente eseguibile) prop. n. 104/2020

14) settore ll.pp. fondi europei ed espropri – servizio ambiente euro 120.000,00. lavori di somma urgenza per ripristino dei collettori fognari ubicati nell’alveo del t. san romolo zona borgo tinasso, a seguito di eventi meteorologici intensi. riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000. (immediatamente eseguibile)