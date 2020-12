Sanremo. A Natale si può amare di più, a Natale si può fare di più. Recita così una delle canzoni maggiormente conosciute e giustamente scelte tra quelle intonate questo pomeriggio dalla cantante sanremese Francesca Furfari, nella toccante esibizione avvenuta davanti al reparto Covid dell’ospedale Borea. Un concerto voluto per la nonna, che si trova ricoverata, e per tutti gli altri degenti che a causa della malattia trascorreranno lontano dalle proprie famiglie le festività natalizie.

L’idea di allietare le feste di chi soffre è nata una ventina di giorni fa quando Francesca ha perso il nonno a causa del Covid-19. Gli stessi giorni, la nonna è stata ricoverata anche se le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. La proposta è stata immediatamente accolta dalla dirigenza dell’ASL1 cha ha collaborato per rendere possibile l’evento.

“Vorrei dedicare queste note anche al personale medico e infermieristico, ha commentato Francesca. Troppo spesso si sente parlare di malasanità ma ci sono tante persone che lavorano con passione e dedizione a cui dobbiamo solo dire grazie per quello che fanno quotidianamente”.



In merito al concerto, il direttore generale di Asl1 Marco Damonte Prioli ha affermato: “E’ una magnifica iniziativa. Ringrazio Francesca per questo suo gesto che fa bene al cuore ma soprattutto porta una ventata di allegria, ottimismo e speranza in questo Natale diverso dal solito”.