Sanremo, concerto di Natale della Sinfonica connesso con i Lions del mondo

Sanremo. Tra i regali più belli e preziosi che sono stati donati per le feste del Natale 2020, a tutti i 1.356 Lions Club d’Italia è stato il “Concerto di Natale” organizzato e offerto dal Distretto 108 Ia3 – Governatore Senia Seno, che in diretta streaming dal Teatro Ariston, martedì 22 dicembre, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, ha eseguito le musiche del M° Ennio Morricone.

Il “Concerto di Natale” organizzato dal Distretto 108 Ia3 in collaborazione con la Città di Sanremo, la LCIF Foundation e il Teatro Ariston di Sanremo, è stato trasmesso in tutto il mondo ed è finalizzato anche a raccogliere fondi a favore della Fondazione LCIF, versando donazioni volontarie sull’IBAN del Distretto 108 Ia3: IT40E0311149250000000001611 con causale “ Donazione Concerto Morricone”.

Il concerto, grazie all’interessamento del Governatore, è stato riconosciuto dalla Sede Centrale di Oack Brook come un evento importante e strategico, in quanto finalizzato a raccogliere fondi per la LCIF, e sarà divulgato in tutti i Distretti Lions nel mondo.

La bravissima Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal maestro Vito Clemente, ha eseguito i pezzi più famosi del repertorio di Ennio Morricone, in modo meraviglioso che hanno contribuito grazie alla bravura e professionalità dei professori d’orchestra, di creare negli animi di chi ascoltava il concerto, emozioni e commozione, nel risentire i famosi pezzi tratti da opere e film: Marco Polo – Promessi Sposi – Giù la testa – C’era una volta in America – La Califfa – il Segreto del Sahara – La Piovra – The Mission – La leggenda del pianista sull’oceano – Nuovo Cinema Paradiso – Indagine su un cittadino al di sopra da ogni sospetto – C’era una volta il West – il buono il Brutto e il Cattivo.

“Ho voluto proseguire la tradizione degli amici del Sanremo Matutia – dichiara il Governatore – e ho colto al volo la possibilità di sponsorizzare, insieme al Comune di Sanremo, l’organizzazione di questo concerto, certa che l’occasione sia gradita a voi tutti, per “vivere insieme”, anche con tanti Soci di diverse nazioni ai quali è stato esteso l’invito, l’emozione dell’ascolto della musica di un compositore di statura artistica mondiale”.

Ricordiamo il link da utilizzare per collegarsi e rivedere il concerto sino al 1 gennaio 2021: https://www.aristonsanremo. com/lions