Sanremo, concerti dell’Orchestra Sinfonica nelle chiese: «Costretti a modificare la modalità di fruizione, saranno in streaming»

Sanremo. In queste ultime settimane la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha lavorato con impegno affinché la musica potesse riprendere a risuonare nelle vie cittadine ed è per questo che, su volontà dell’Amministrazione Comunale e con la preziosa collaborazione della Curia Vescovile di Ventimiglia-Sanremo, era stata organizzata l’esecuzione di 5 momenti di elevazione spirituale in musica presso le Chiese di Coldirodi, Bussana e della zona periferica del Borgo di Sanremo.

«Purtroppo, a seguito delle ultimissime disposizioni e per poter cautelare maggiormente la salute del nostro affezionato pubblico e dei fedeli, che sappiamo sarebbero stati presenti numerosi a questi importanti momenti di condivisione in musica, siamo costretti a modificare la modalità di fruizione di questi eventi.

Per manifestare comunque la vicinanza dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, dell’Amministrazione Comunale e della Curia Vescovile, soprattutto in questo periodo di festività, abbiamo scelto di realizzare in ogni caso le esecuzioni nelle sedi indicate senza, però, consentire l’accesso al pubblico.

I brani programmati potranno quindi essere ascoltati in streaming sul canale YouTube dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Le date di prima messa in onda saranno le seguenti:

– 20 dicembre – ore 21 – Concerto presso la Chiesa di N. S. dell’Annunciazione a Sanremo (Borgo)

– 21 dicembre– ore 21 – Concerto presso la Chiesa di S. Sebastiano a Coldirodi

– 22 dicembre – ore 21 – Concerto presso il Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Bussana

Sicuri che quest’iniziativa possa contribuire a mantenere viva la tradizione musical-religiosa fornendo nel contempo un servizio ai nostri concittadini e ai fedeli, siamo altresì certi che presto ci ricongiungeremo con il nostro affettuoso pubblico per momenti di musica e condivisione dal vivo» – fa sapere la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.