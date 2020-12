Sanremo, colonnine di ricarica per auto e bici elettriche. Cinque aziende presentano piano per la mobilità green

Sanremo. Sono cinque le aziende specializzate in istallazione e gestione di colonnine di ricarica per auto elettriche che hanno risposto alla manifestazione di interesse lanciata da Palazzo Bellevue lo scorso novembre su impulso dell’assessoere all’Ambiente Lucia Artusi. L’aggiudicazione, a seguito dell’apertura delle buste, dovrebbe avvenire agli inizi della prossima settimana.

Se una delle offerte pervenute risulterà congrua alle richieste fatte dall’amministrazione comunale, le prime colonnine di ultima generazione dovrebbero essere posizionate a inizio del prossimo anno. Come da bando pubblicato sul sito dell’ente locale, i privati, per accumulare punteggio, dovranno proporre dei progetti per la creazione di un massimo di 10 postazioni di ricarica per auto e bici elettriche, di cui almeno due sulla pista ciclabile e altrettante per la ricaricare degli smartphone che dovranno avere annessa una panchina integrata. Il tutto dovrà essere alimentato a energia solare. Dal canto suo, il municipio si impegna a cedere il suolo pubblico a titolo gratuito per un periodo minimo di 8 anni.

Sarà onere del concessionario, come da bando, proporre un piano delle zone dove dovranno essere ricavati gli stalli di ricarica, tenuto da conto le esigenze del Comune. Da bando una postazione dovrà essere ricavata obbligatoriamente presso il Palafiori.

Ad oggi ci sono solo due punti pubblici di ricarica in tutta Sanremo con attacco di tipo “Schuko” e potenza limitata a 3 kW. Uno in corso Cavallotti all’altezza del municipio e l’altro in corso Garibaldi.