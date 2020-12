Sanremo, chiusura di una sezione della scuola “Mary Poppins” per aula Covid: l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia

Sanremo. Fratelli d’Italia ha depositato un ordine del giorno sulla possibile chiusura di una sezione della scuola “Mary Poppins” per la creazione di aula Covid.

L’ordine del giorno:

«Gruppo Consigliare Fratelli d’Italia

Comune di Sanremo

Sanremo, 07/12/2020

Al Presidente

del Consiglio comunale

di Sanremo

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la scuola per l’infanzia “Madre Francesca di Gesù” nel 2015, a seguito della vendita dell’edificio a privati, è stata suddivisa in due plessi, ciascuno con due sezioni, che si trovano ubicate come di seguito definite:

a) Plesso “Mary Poppins” , comprendente le sezioni A e C , collocato in Via Caduti del Lavoro nei locali dell’ex ludoteca “Mary Poppins”, mantenendone il nome

b) Plesso “Arcobaleno” in piazza degli Eroi Sanremesi;

RILEVATO che entrambe le scuole sono rinomate per la qualità del modello didattico, pedagogico, formativo oltre che per la struttura degli spazi che risultano funzionali, accoglienti e rispondenti alle esigenze dei bambini. Inoltre, la posizione centrale e strategica di entrambe le scuole consente di accogliere un bacino di utenza molto ampio che comprende: corso Inglesi, via Galilei, via Costiglioli, via Martiri, via Agosti per la scuola Mary Poppins; piazza Eroi, il centro storico, via Palazzo, via Matteotti, via Roma e piazza San Siro per la scuola Arcobaleno;

CONSIDERATO che nonostante quanto sopra esposto si ricorda che le due scuole non abbiano mai registrato un calo di iscrizioni – anzi il numero di richieste è stato negli ultimi anni talvolta superiore – l’URS Imperia ha stabilito la chiusura nell’anno 2020/21 di una sezione della scuola “Mary Poppins”, istituendo al suo posto una sezione Covid che l’anno prossimo potrebbe non essere ripristinata;

CONSIDERATO che tale decisione ha suscitato forte disappunto tra i genitori, perché la soppressione di una sezione comporta per i bambini non solo la perdita della continuità didattica ma anche la perdita di una parte dei compagni, tra cui anche due disabili, che verranno smistati nelle sezioni restanti o dirottati in altre scuole, con grande disagio per le famiglie che dovranno iscrivere i loro figli in scuole lontane dalle loro abitazioni e/o in quartieri diversi; senza contare che le tre sezioni rimaste saranno formate da un numero elevato di bambini, con la conseguenza che gli insegnanti avranno più difficoltà a prendersi cura dei bambini, in diverse fasce d’età, e a svolgere in maniera adeguata i compiti di formazione, assistenza, socializzazione;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta

ad attivarsi presso l’URS Liguria e l’URS Imperia affinché venga riconsiderata la decisione, né logica né funzionale, di chiusura di una sezione nella scuola Mary Poppins e vengano avviate tutte le procedure perché, a fine emergenza, non sia eliminata la sezione Covid, istituita temporaneamente, e sia ripristinata la sezione originaria. Tutto ciò al fine di garantire il servizio educativo verso bambini e famiglie, che eviterebbe un irresponsabile innalzamento del numero di bambini per insegnanti a discapito dell’insegnamento e dell’apprendimento oltre che un grosso disagio ai famigliari che, in molti casi, si vedrebbero costretti ad iscrivere i bambini in scuole lontane dalla propria abitazione» – scrivono Luca Lombardi e Federica Cozza.