Sanremo, canta davanti all’ospedale per la nonna e altri degenti ricoverati causa Covid

Sanremo. Francesca Furfari, sanremese di 42 anni, giovedì 24 dicembre alle 15 si esibirà in concerto davanti al reparto Covid dell’ospedale Borea di Sanremo per la nonna, che si trova ricoverata, e per tutti gli altri degenti che a causa della malattia trascorreranno lontano dalle proprie famiglie le festività natalizie.

Con alcune basi come sottofondo, la cantante intonerà alcuni brani del repertorio di Natale.

L’idea di allietare le feste di chi soffre è nata una ventina di giorni fa, quando Francesca ha perso il nonno a causa del Covid-19. Gli stessi giorni, anche la nonna è stata ricoverata anche se le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi anche se, essendo ancora positiva, non potrà trascorrere il Natale con la famiglia.