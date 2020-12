Sanremo, aveva un coltello a scatto di 20 centimetri: arrestato 47enne

Sanremo. Nella giornata di ieri C.L. di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto a seguito della sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo, nel giro di pochi giorni, si è infatti reso responsabile di diverse violazioni al beneficio concessogli in quanto, nel corso dei continui servizi predisposti da parte della Sezione Investigativa del Commissariato, si è più volte evidenziato per attività connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata di martedì, inoltre, nonostante il coprifuoco, l’uomo alla vista della polizia si è dato a precipitosa fuga e, dopo un rocambolesco inseguimento, è stato bloccato e controllato dagli operatori. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a scatto di circa 20 cm con lama di circa 10 cm e pertanto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per la violazione della normativa anticovid.

Considerate le diverse violazioni commesse e come disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Genova, ieri l’uomo è stato tratto in arresto e condotto in carcere.