Sanremo, Amaie Energia: «Variazione di alcuni servizi in occasione delle festività natalizie»

Sanremo. Amaie Energia informa sulla variazione di alcuni servizi in occasione delle prossime festività. I servizi di raccolta e spazzamento non subiranno variazioni e si svolgeranno come da programma anche nelle giornate delle festività. Gli ecopunti del centro e quelli delle periferie (i “due minuti”) seguiranno gli orari consueti.

Gli Uffici Distribuzione del Palafiori e il servizio di Call Center rimarranno chiusi nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, dal 31 dicembre al 2 gennaio compresi e il 6 gennaio. Gli Ecocentri di Valle Armea e di Coldirodi rimarranno chiusi nelle giornate del 25 e 26 dicembre, primo gennaio e 6 gennaio.

Nelle altre giornate resta valido il calendario consueto.