Sanremo, Amaie Energia sperimenta la raccolta degli scarti vegetali. Ecco come funziona

Sanremo. Amaie Energia sta predisponendo in via sperimentale un servizio per la raccolta di scarti vegetali a domicilio per le utenze domestiche, propedeutico per la futura diffusione del servizio.

La sperimentazione avrà inizio il primo febbraio 2021 e la zona individuata è quella denominata “Zona 7 – san Giacomo” (in analogia alla zonizzazione del territorio per la raccolta dei RU).

Cos’è e come funziona il servizio di raccolta differenziata degli scarti vegetali: si riferisce alla raccolta di tutti i

materiali derivanti dalla potatura del verde, riguarda le utenze domestiche ed è a prenotazione

Si possono conferire: ramaglie, potature di piante, sfalci d’erba, fiori secchi o recisi,

foglie, segatura, piccoli pezzi di legno comprese le cassette per frutta ridotte di volume.

Non si possono conferire: scarti organici NON di origine vegetale (es. scarti di mense e cucine), olii vegetali, lettiere per animali, tronchi.

Come avviene la raccolta: La raccolta di sfalci e potature avviene con bidone carrellato che viene consegnato in comodato d’uso gratuito alle utenze domestiche dotate di giardino che ne fanno richiesta, previa accettazione. Le predette utenze dovranno esporre su sede pubblica il contenitore chiuso con la chiave fornita in dotazione e secondo le istruzioni fornite da Amaie Energia, gestore del servizio, con obbligo di conservazione del contenitore all’interno della rispettiva proprietà privata o comunque in zona protetta non soggetta a conferimenti da parte di estranei.

Le quantità gestibili tramite i contenitori concessi in comodato di uso gratuito, possono essere ritirate gratuitamente presso l’abitazione dell’utente telefonando al CALL CENTER 800.310.042 (chiamata gratuita), attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 14.00, previo benestare tecnico per l’attivazione del servizio.

Gli scarti vegetali in grandi quantitativi devono essere conferiti direttamente presso i Centri di Raccolta.

Accorgimenti: Gli scarti verdi dovranno essere inseriti sfusi all’interno degli appositi bidoni e ridotti di volume evitando spazi vuoti. Il bidone deve essere conferito chiuso a chiave. Per altre informazioni è consultabile il sito www.amaie-energia.it/igieneurbana