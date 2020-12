Sanremo, al via il tour itinerante del coro della parrocchia dell’Annunciazione del Borgo

Sanremo. In questo periodo, dove la distanza è sinonimo di attenzione verso gli altri, dove ci vengono chiesti dei sacrifici, dove anche un abbraccio è un ricordo, è arrivato il Natale! Un Natale più sentito forse ma con un’atmosfera surreale dove ognuno deve rimanere a casa, dove ci si potrà vedere tramite una videochiamata, dove molti per paura evitano di spostarsi, allora, alla luce di tutto questo, don Massimo, parroco nella parrocchia dell’Annunciazione del Borgo, ha aderito con gioia ad un’idea della maestra Raffaella F., organista e direttrice del coro parrocchiale.

L’idea è quella di fare martedì 29-12-2020 un piccolo tour itinerante, con il coro parrocchiale, cantando musiche natalizie nelle varie zone del Borgo ( zona della parrocchia).

Il programma si può leggere sul volantino:

«Il messaggio che si vuole far passare è proprio quello di una chiesa fuori ( come anche Papa Francesco dice!), una chiesa che si fa itinerante e va incontro alla sua comunità, una chiesa che cerca di dare un sorriso e una speranza, di essere vicina alle persone anziane e ammalate portando loro le bellissime note di alcuni canti natalizi. Don Massimo, un parroco sempre accogliente ad idee per la sua comunità e che svolgerà il tour insieme al coro per augurare a tutti serene feste natalizie ed un felice anno nuovo. Vietati assembramenti, voi affacciatevi dai balconi e ci scambieremo un sorriso e un augurio!» – fa sapere il coro.