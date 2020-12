Sanremo, Aceb consegna doni di Natale alla struttura Giovanna d’Arco

Sanremo. La struttura Giovanna d’Arco di Sanremo, struttura per disabili e psichiatrici di cui è direttrice Monia Settembrini, ringrazia l’associazione culturale eventi benefici Aceb per i doni ricevuti per Natale.

«Un pensiero importante soprattutto in un momento difficile per questi ragazzi, che causa Covid, non hanno la possibilità di praticare le attività all’aperto e le gite che erano per loro un momento di gioia» – dice la struttura.