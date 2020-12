Sanremo. E’ bastata qualche goccia di pioggia per far risplendere le facciate dei palazzi e il buio del cielo in questo giorno dell’Immacolata, quando, al calar della sera, la Città dei Fiori ha acceso le sue sue luminarie natalizie.

Un momento che ha coinciso con il ripopolamento delle vie dello shopping, ricche di persone a passaggio, accompagnate dalla filodiffusione, e di negozi pronti ad accoglierle. Dal Comune si è preferito non creare un momento inaugurale per evitare assembramenti, complice il fatto che all’appello manca ancora la “star” delle attrazioni luminose previste per quest’anno: l’immenso albero di led che sarà installato al centro di piazza Borea d’Olmo nei prossimi giorni.

Ad illuminarsi prossimamente sarà anche la casa da gioco municipale che questa sera si è mostrata ancora spenta, in attesa degli ultimi ritocchi e della messa appunto del sistema di illuminazione. Saranno feste particolarmente grame quelle che attendono le sale del Casinò per via dell’incomprensibile e ingiustificata chiusura forzata a cui è costretto dal governo.