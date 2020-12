Sanremo, abbandono di rifiuti al mercato annonario. In arrivo le fototrappole

Sanremo. L’assessore all’Ambiente Lucia Artusi interviene in merito agli abbandoni presso il mercato annonario: «Questa mattina gli addetti di Amaie Energia si sono recati al mercato annonario di piazza Eroi per rimediare ad una serie di abbandoni di rifiuti ingombranti che erano stati accatastati nei pressi della nuova area di raccolta rifiuti, prima che questa aprisse al regolare servizio.

Indagini sono in corso da parte del personale della nostra società per risalire ai responsabili che rischiano una sanzione per irregolare smaltimento dei rifiuti. Sono bastate meno di 24 ore dalla prima apertura della nuova isola ecologica predisposta al mercato annonario da Amaie Energia, con l’obiettivo di incrementare sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata realizzata all’interno dell’edificio comunale, per vedere degli abbandoni a mio giudizio inqualificabili.

Come assessore all’Ambiente valuteremo insieme agli uffici il posizionamento delle fototrappole in uso alla polizia municipale per prevenire il ripetersi di situazioni simili a quella riscontrata questa mattina all’apertura del mercato. Si ricordano agli operatori gli orari dell’isola ecologica:

– da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 14.30

– sabato dalle 7.30 alle 16.30 (orario continuato).

Il servizio di guardiania è affidato alla APS ausiliari, sotto il controllo di Amaie Energia e la collaborazione dell’associazione Ranger d’Italia».