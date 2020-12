Sanremese Calcio, i biancoazzurri si allenano sul sintetico del Grammatica

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese ha ripreso gli allenamenti.

Sotto una pioggia battente i biancoazzurri hanno lavorato sul sintetico del Grammatica per preservare il manto erboso del Comunale.

Dopo una fase di riscaldamento attivo, Bregliano e compagni si sono sfidati in un mini torneo a campo ridotto come sempre molto equilibrato e combattuto.

Domani è prevista una doppia seduta. In attesa di ulteriori chiarimenti dalla LND sulla bozza del protocollo per la ripresa del campionato diffusa ieri, la squadra continua a preparare il recupero della sesta giornata col Saluzzo, nuovamente spostato e adesso in programma domenica prossima 6 dicembre alle 14.30.