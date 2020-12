Sanremo, cimitero monumentale: in programma altri restauri

Sanremo. Opere di restauro in vista per il cimitero monumentale della Foce. Il camposanto, tra i più affascinanti e datati del ponente ligure, versa da tempo in uno stato di parziale incuria, mitigata solo in parte da qualche intervento recente.

Ne servono però di nuovi. Ed è così che palazzo Bellevue ha deciso di commissionare alcune opere di restauro. Si interverrà sulle arcate centrali, con la verifica delle ardesie e dei cornicioni pericolanti e loro messa in sicurezza.

Ci sarà da mettere in sicurezza anche i marmi delle tombe basse e i vialetti zona “inglese”. Poi si passerà alle coperture relative delle seguenti cappelle Fornari, Sighinolfi, Marini, Viale, Musso e Des Villaines. I

Infine verranno restaurate le reggette edicole medie. I lavori, commissionati ad una ditta nel cunese, costeranno alle casse comunali intorno ai 8.500 euro.