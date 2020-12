I sindaci fanno mancare il numero legale, aggiornata l’assemblea dei soci di Rivieracqua

Sanremo. Si è svolta nel pomeriggio in teleconferenza l’assemblea dei soci di Rivieracqua che avrebbe dovuto confermare la fiducia al Cda attuale fino ad aprile 2021 e contestualmente nominare il rappresentante dei piccoli comuni.

Per ricoprire il ruolo di consigliere d’amministrazione a fianco di Gian Alberto Mangiante e di Sara Rodi è stato indicato il nome del primo cittadino di Diano Marina Giacomo Chiappori. Chiappori per fare ingresso nella stanza dei bottoni, però, dovrà aspettare fino a lunedì 21 dicembre, data in cui l’assemblea dei soci si è aggiornata.

In mattinata, infatti, si era svolta con le stesse modalità l’assemblea dei sindaci, che, però non ha raggiunto il numero legale, motivo per cui l’assemblea dei soci è stata aggiornata.