Riolfo (Lega): «Da Regione Liguria 383mila euro per messa in sicurezza di fiume Roja e torrente Nervia»

Imperia. «Dopo i vari sopralluoghi effettuati insieme al vicepresidente Alessandro Piana, esprimo grande soddisfazione perché in così poco tempo si è arrivati anche all’affidamento dei lavori, peraltro ad aziende dell’Imperiese, per la messa in sicurezza di due siti duramente colpiti dal maltempo del 2 e 3 ottobre scorsi che ha messo in ginocchio il nostro territorio. L’esigenza è infatti quella di intervenire velocemente al fine di evitare che in futuro possano ripetersi fenomeni analoghi». Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega).

«La giunta regionale – ha spiegato Riolfo – ha approvato i lavori per la ricostruzione di un tratto di arginatura in sponda destra del fiume Roja in località Varase a Ventimiglia, danneggiato a seguito degli eventi alluvionali, autorizzando la spesa di circa 200mila euro.

Inoltre, la giunta ha approvato i lavori per la ricostruzione di un tratto di arginatura in sponda sinistra del torrente Nervia nel Comune di Monterosso, anch’esso danneggiato dagli eventi alluvionali, autorizzando la spesa di 183mila euro».