Rinviata la partita Sanremese – Pont Donnaz

Sanremo. Il Dipartimento Interregionale della LND, in seguito all’impossibilità di eseguire i test previsti dall’aggiornamento del protocollo del 2 dicembre 2020, ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara tra Sanremese e Pont Donnaz, valida per la nona giornata di campionato, inizialmente in programma per domenica 13 dicembre alle 14.30 allo stadio Comunale di Sanremo.

Per i biancoazzurri, che non scendono in campo dal 4 novembre scorso (4-0 a Bra), continua il periodo di inattività. Ora si attendono comunicazioni dalla LND sulla prossima gara in calendario, il recupero della sesta giornata col Saluzzo, fissato per mercoledì 16 dicembre in Piemonte.