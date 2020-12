Rinnovo dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, il 4 gennaio elezioni in provincia di Imperia

Imperia. L’Associazione Italiana Allenatori di Calcio rinnova le proprie cariche nazionali, regionali e provinciali per il quadriennio 2021/2024.

La sezione di Imperia, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni dello Statuto Provinciale A.I.A.C., informa che tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa 2019 e 2020 possono votare il Presidente Provinciale e il nuovo Consiglio Direttivo. Le votazioni che si svolgeranno il giorno lunedì 4 gennaio 2021 dalle 10 alle 20 a Sanremo presso la sede del Sanremo-Rugby in Località Pian di Poma – Pista ciclabile del Parco Costiero della Riviera dei Fiori, 9. Per conoscere eventualmente la propria posizione si prega di inviare una mail a imperia@assoallenatori.it

Di seguito è riportato un estratto dello Statuto con le modalità di presentazione della candidatura a Presidente (art. 6), Consigliere (art. 7) e Delegato Regionale (art.8):

«ART. 6 ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Può essere eletto Presidente qualsiasi allenatore o allenatrice, associato/a nell’anno in corso e nell’anno precedente, residente nel territorio del gruppo che non abbia riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni uno negli ultimi cinque anni. La candidatura dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione compilabile tramite il modulo dedicato presente sul sito https://elezioni.assoallenatori.it e programma elettorale.

ART. 7 ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente eletto ai sensi dell’art. 5 e da n° 6 (SEI) consiglieri. Possono essere eletti consiglieri gli allenatori dilettanti residenti nel territorio del Gruppo, iscritti all’AIAC contestualmente nell’anno in corso e nel precedente, e che non abbiano riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni 1 negli ultimi 5 anni.

ART. 8 ELEZIONE DEI DELEGATI PROVINCIALI ALL’ASSEMBLEA REGIONALE

Ai fini della composizione dell’Assemblea regionale, ciascun gruppo provinciale elegge un numero di delegati pari a n°2 (DUE) , che voteranno per il Presidente Regionale».

«Le elezioni – comunica il presidente uscente Vincenzo Stragapede – si avvicinano e, quindi, chiediamo a chi vuole condividere con noi queste principi e ha voglia di dare il proprio contributo a questo movimento di associarsi entro il 20 dicembre prossimo per poter esprimere democraticamente nella nostra provincia il proprio voto libero e spontaneo e, se associati negli ultimi tre anni, proporre le proprie candidature alle elezioni per la carica di Presidente Provinciale Sezione di Imperia».