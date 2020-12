Diano Marina. Visti gli sviluppi sui Trail del Golfo Dianese svolti dall’A.S.D Up&DownFreeride Golfo Dianese, in collaborazione con la Dianese Outdoor ASD, nelle giornate di questo splendido week end sono stati ospiti molteplici rider tra cui molti di fama mondiale.

Tommaso Francardo, la mascotte del Dianese, presidente dell’associazione e top rider anch’esso di fama mondiale li ha accompagnati alla scoperta dei nostri meravigliosi percorsi con vista mozzafiato. I feedback del Team Factory Lapierre Zipp Collectiv composto da Nicolas Voullioz, soprannominato l’extraterrestre per il suo gran numero di vittorie e per la capacità di dominare una disciplina tecnica e difficile come il downhill, vinse per dieci volte il titolo mondiale su undici partecipazioni; Isabeau Courdurier, rider più forte al mondo nell’enduro donne; Adrien Dailly, presente sempre nella top cinque della coppa del mondo enduro, la famosa Chloe Gallean; Craig Miller e Cedric Carrez.

Questo ha portato maggior entusiasmo nei Trail Builders locali spingendoli a migliorare sempre di più la rete sentieristica. Grazie al contributo del Comune di Diano Marina l’associazione ha avuto la possibilità di iniziare a posizionare una segnaletica specifica che contraddistingue la rete trekking da quella bike.

A portare entusiasmo nel golfo sono state anche le prenotazioni avvenute al servizio shuttle, guide in mountain bike e bici elettriche dell’associazione facendo un centinaio di persone in soli due giorni, ovviamente rispettando le normative vigenti.

Non solo grazie ad Up&DownFreeride e alla Dianese Outdoor ASD, ma anche al super attrezzato Varazzese Bike Caffè che accoglie sempre pronto i turisti bikers.