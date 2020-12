Rari Nantes Imperia, i ‘Categoria’ partecipano alla Coppa ‘Caduti di Brema’

Imperia. Domenica pomeriggio, 20 dicembre, la Rari Nantes Imperia sarà di scena alla Piscina ‘Sciorba’ di Genova. Scendono in vasca i ‘Categoria’, allenati da Davide Dreossi, per la Coppa ‘Caduti di Brema’.

Come ben spiegato dal tecnico, quella di domani sarà una gara preliminare che inquadrerà poi le squadre nelle varie fasce: «La Coppa ‘Caduti di Brema’ è una competizione nazionale, intitolata alle vittime del disastro aereo del 1966. Si tratta di un Campionato Italiano a Squadre e, quella di domani, sarà la fase preliminare regionale che poi definisce le varie categorie A, A2, B a livello regionale. Per ogni prova, le squadre possono schierare un solo atleta che, generalmente, è colui che ha il tempo più basso nella determinata categoria. Non conta tanto il tempo in sé ma un posizionamento migliore porta più punti alla squadra che può così scalare la classifica».

Dreossi non perde di mira gli obiettivi della squadra, il prestigio della Coppa ‘Caduti di Brema’ è affascinante ma comunque non appesantirà la preparazione: «Ci saranno 15 gare da disputare e 10 atleti totali per ricoprire quelle prove. Sostanzialmente, per domani abbiamo iscritto il migliore per ogni prova. E’ un onore partecipare ad una competizione così importante ma i ragazzi sanno che dovranno affrontarla senza pressioni. Anzi potrebbe essere interessante vedere alcuni atleti gareggiare senza l’ansia di dover ottenere necessariamente il tempo».

Dopo l’uscita di Albenga, la Rari metterà nel mirino la seconda prova di fine gennaio: «In questa ottica, la Coppa ‘Caduti di Brema’ ci servirà per mettere ‘fieno in cascina’. Dopo tanto tempo fermi, fa molto bene confrontarsi con continuità e riprendere confidenza con le sensazioni della gara. Al momento, siamo nella cosiddetta ‘fase di mantenimento’; da gennaio spingeremo più forte fino a marzo quando dovremo cominciare a raccogliere i frutti del lavoro, fatto in precedenza».

Dreossi può sorridere per un gruppo che, allenamento dopo allenamento, diventa sempre più forte ed unito. E in vista delle gare di punta, potrà contare su alcuni rientri importanti: «Torna disponibile Eleonora Mela, alla prima gara stagionale. Mentre con Viacava abbiamo programmato il recupero totale in vista delle gare di gennaio».

Gli atleti in gara: Sofia El Baraka, Annaluce Marzorati, Chiara Marzorati, Eleonora Mela, Elisa Cifelli, Martina Acquarone, Gaia Guerriero, Rebecca Luongo, Lorenzo Giordano, Stefano Marzorati, Fabiano Rossi, Edoardo Campi, Leon Spano.