Rari Nantes Imperia, gli Esordienti ‘rompono il ghiaccio’ ad Albenga: le parole dei tecnici Dreossi e Ieriti

Imperia. Si è svolta la prima prova regionale (e stagionale) di nuoto, categoria Esordienti, alle Piscine di Albenga. Come previsto dalle attuali norme, l’accesso all’impianto era consentito ai soli atleti, allenatori ed addetti ai lavori. Ma genitori e tifosi hanno potuto vedere le gare dei giovanissimi collegandosi in streaming sulla pagina Facebook ‘Piscine di Albenga’.

L’allenatore Davide Dreossi, che guida la squadra degli Esordienti A, ha espresso tutta la sua gratificazione per quanto espresso dai suoi atleti: «Sono molto soddisfatto dei ragazzi perché gara dopo gara migliorano i loro tempi».

Dreossi, al timone anche dei ‘Categoria’, con occhio attento trova i punti di forza della squadra e alcuni aspetti ancora da migliorare: «Dobbiamo lavorare sulla tecnica perché non si finisce mai di apprendere e migliorare. Ma siamo davvero un bel gruppo, unito e tutti si fanno il tifo vicendevolmente. Questo è importantissimo».

La chiusura è per i ragazzi: «Spicca il tempo di Ascheri (1’31 su 100 Rana). Ma anche Lupi, Rigardo, Tassone, Novaro e Massimo Vander Awera hanno trovato il loro ‘personal best’. Così come si è messo in luce Gandolfo, alla prima uscita. Ho visto davvero delle ottime prove. Sono contento».

Gli fa eco l’allenatore Giulio Ieriti, al comando degli Esordienti B: «Sono soddisfatto perché per molti ragazzi si è trattata della prima prova tra i grandi ma sono riusciti davvero a farsi valere. Con il lockdown non siamo riusciti ad allenarci al meglio e continuativamente, infatti alle spalle avevamo soltanto un mese effettivo di preparazione. Però ho visto tante belle prove: Giulio Bellini ha stampato degli ottimi tempi (1’13” sui 100 Stile Libero e soprattutto i 50 Dorso in 37″50); Gargiulo, Callari, Maisano ed Amelia Vander Awera hanno migliorato i loro tempi personali. Sono molto contento per l’esordio in giallorosso di Giada Viacava».

Ieriti ha analizzato la prima uscita dei suoi, senza tralasciare l’aspetto mentale che nelle gare di nuoto è spesso fondamentale: «Mi è piaciuto molto l’atteggiamento dimostrato perché hanno affrontato le gare con grinta e convinzione. Non era scontato. Sinceramente prevedo grandi miglioramenti perché abbiamo ‘rotto il ghiaccio’ e messo alle spalle lo stress del debutto».

Anche per Ieriti si è trattata di una gara speciale, la prima da tecnico giallorosso: «Posso dirlo: buona la prima! Per me è sempre emozionante entrare in una piscina, ma accompagnare dei bambini e vederli migliorare e crescere lo è ancor di più».

Gli Esordienti torneranno ad allenarsi in vista delle gare previste a gennaio 2021.