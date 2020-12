Santo Stefano al Mare. Brioche artigianali, gelato di produzione propria e caffè torrefatto in Liguria, precisamente alla Pasqualini di Albenga.

La genuinità e la qualità delle materie prime è la chiave del successo di Chocolat, caffetteria, gelateria e pasticceria artigianale di Santo Stefano al Mare che oggi, 7 dicembre, festeggia il suo primo anno di attività.

Un anno non semplice il 2020, costellato di numerose difficoltà per via dell’emergenza coronavirus, ma davanti alle quali i titolari Angela Scandinaro e suo marito Giuliano Angelozzi non si sono mai arresi, rimboccandosi le maniche e iniziando, nelle settimane successive al lockdown, ad offrire il servizio di asporto e di consegna a domicilio che continua ancora oggi, senza sosta.

Alle redini del laboratorio di pasticceria c’è Davide Fonte, nel settore da quarant’anni, autore di torte, pasticceria fresca, secca e molto altro ancora, mentre per la parte dedicata al gelato al comando c’è Angela stessa, che offre ai propri clienti anche gelati gluten free e senza lattosio.

Il Natale si avvicina e da Chocolat è iniziata la produzione di panettoni e torroni, puntando sempre su prodotti di alto livello capaci di conquistare anche i palati più esigenti. Non solo delizie zuccherate, da Chocolat è inoltre possibile acquistare vini, degustare ottimi pranzi e aperitivi, potendo godere di un momento di piacevole relax.

In questa avventura ad accompagnare Angela e Giuliano c’è lo staff composto da Alessandra e Guenda e a cui si è aggiunta, nei mesi estivi, anche la giovanissima figlia della coppia, Martina, studentessa di 17 anni, che ora affianca mamma e papà nei fine settimana.

Chocolat si trova a Santo Stefano al Mare in piazza Aurelio Saffi 16, per informazioni è possibile visitare l’attività su Facebook e su Instagram.

«Lo staff di Chocolat ringrazia tutti i clienti, senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile».