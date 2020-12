Principio di incendio dal casello autostradale, intervento del 115 in A10

Imperia. Intervento dei vigili del fuoco in autostrada. Verso le 7 di stamane, i pompieri del Comando provinciale sono intervenuti dal casello di Imperia Ovest (direzione Ventimiglia) per un principio d’incendio ad un furgone.

Sembrerebbe che il veicolo abbia iniziato a sprigionare fumo dal cofano motore, per poi essere fermato dal conducente che, per non rischiare, ha subito abbandonato l’abitacolo senza rimanere ferito. L’azione degli uomini del 115 ha messo la parola fine all’emergenza.

Durante le operazioni di spegnimento, in quel tratto di A10, il traffico ha subito notevoli rallentamenti.