Prende il via la Nobel Week Sanremo 2020: sarà in versione virtuale

Sanremo. Prime Quality, la società che ha gestisce Villa Nobel a Sanremo, l’edificio storico in cui visse gli ultimi anni sua vita Alfred Nobel, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, ha deciso di organizzare la seconda edizione della Nobel Week Sanremo.

La settimana nobeliana sanremese nasce ispirandosi a quella tradizionale svedese, la patria di Nobel, infatti ogni anno per l’anniversario della sua morte, il 10 dicembre, organizza una settimana dedicata al famoso inventore ed ai Premi Nobel, istituiti proprio grazie al suo testamento.

«L’impossibilità di svolgere la settimana in presenza non ha fermato la Nobel Week‘ – afferma l’Amministratore delegato di Prime Quality il dottor Gianmaria Leto, che prosegue: «Abbiamo deciso di organizzare delle giornate virtuali di divulgazione scientifica si parlerà di Medicina, Chimica, Economia e Letteratura, discipline relative ai principali Premi Nobel, ma soprattutto di sostenibilità che è il tema principale di questa seconda edizione. Un argomento importante che riguarda tutti noi ed il nostro futuro, con particolare riguardo alle nuove generazioni, che anche quest’anno saranno coinvolte per essere premiate con una borsa di studio.

Infatti, grazie alla collaborazione con l’associazione I Deplasticati e la loro presidente Barbara Blengino, che opera nel settore della sostenibilità organizzando giornate di pulizia e promuove la sostenibilità con interventi di sensibilizzazione nelle scuole, abbiamo organizzato un contest per gli studenti delle scuole dalle elementari alle medie, al quale possono partecipare inviando i ragazzi delle elementari un disegno, quelli delle medie e delle superiori una fotografia relativa al mare e alla sostenibilità. I vincitori saranno decisi in parte dal voto di una giuria, in parte dai like ottenuti sui canali social di Villa Nobel. Le foto verranno postate a termine della settimana nobeliana e le votazioni potranno avvenire fino a gennaio. Le borse di studio verranno consegnate alle scuole vincitrici, speriamo vivamente la situazione emergenziale rientri per poter premiare di persona le scuole vincitrici, com’è accaduto lo scorso anno. Varie scuole di ogni ordine e grado stanno aderendo all’iniziativa.

Ringrazio tutte le realtà che stanno collaborando per la realizzazione della Nobel Week 2020, nonostante le difficoltà dettate dalla situazione attuale, ma ritengo che realizzare l’edizione di quest’anno dell’edizione nobeliana sia un segnale di speranza».

Tanti gli interventi previsti: Il programma