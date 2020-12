“Premio Ussi Liguria”, consegnato all’imperiese Davide Re l’Oscar di Stelle nello Sport

Genova. Nell’ambito dell’ultimo Consiglio Direttivo del 2020, il Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi ha consegnato il tradizionale “Premio Ussi Liguria” giunto alla 31° edizione. Il riconoscimento è stato assegnato a Paolo Rattini, fotografo sportivo, da oltre 40 anni puntuale testimone dello sport a livello nazionale e internazionale.

Quest’anno il Gruppo presieduto da Michele Corti ha anche deciso di istituire un Premio Ussi Liguria “Giovani” per valorizzare l’attività di giovani colleghi “under 30”. La 1° edizione è stata assegnata a Lucia Anselmi, per la qualità del racconto, sulle colonne de “Il Secolo XIX”, della prima storica promozione in serie A dello Spezia Calcio.

Nell’occasione è stato anche consegnato l’Oscar di Stelle nello Sport a Davide Re, atleta imperiese recordman azzurro nei 400 metri che ha conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo.

Nonostante le difficoltà di un 2020 complicato sotto diversi punti di vista, il Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi ha portato avanti la sua attività rinnovando le varie collaborazioni al fianco del Coni e del mondo sportivo (con l’ormai tradizionale Annuario Ligure dello sport consegnato a tutti i colleghi iscritti). E’ proseguita anche l’attività formativa con numerose collaborazioni e, in ultimo, un importante Convegno di Medicina dello Sport con patrocinio Ussi e 6 crediti formativi. Iniziativa speciale di chiusura del 2020 è il volume “GLC, Un Cuore da Leone” dedicato al ricordo di Gian Luigi Corti, storico presidente del Gruppo per oltre 20 anni e dirigente naizonale dell’Ussi di cui è stato anche vicepresidente e fondatore dell’Annuario Ussi. Il Consiglio Direttivo dell’Ussi Liguria ha voluto partecipare alla “gara” di solidarietà a favore della Gigi Ghirotti Onlus e inserire nel tradizionale “cadeau” natalizio per gli iscritti anche copia del volume che ripercorre 60 anni di sport e giornalismo a Genova e in Liguria.