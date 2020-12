Povertà a Imperia, la toccante lettera di una donna al sindaco Scajola

Imperia.«Abbiamo ragionato a lungo se leggere in pubblico o meno questa mail che mi è arrivata nei giorni scorsi. Alla fine abbiamo ritenuto che fosse giusto farlo, soprattutto in questo periodo, per ricordare a ciascuno di noi che siamo parte di una comunità e che quindi abbiamo l’obbligo morale di non dimenticarci di chi soffre e di chi ha bisogno», lo ha detto ieri il sindaco Claudio Scajola in occasione della presentazione alla stampa del volume che celebra i due anni e mezzo del suo mandato.

«A scrivermi -ha aggiunto l’ex ministro – è uno dei 600 concittadini in difficoltà economica ai quali abbiamo fatto arrivare un pacco con beni di prima necessità. Sono sincero, nel leggere queste poche righe mi sono davvero commosso. Abbiamo il dovere di amministrare bene per queste persone».

Il Comune ha inviato, infatti, tramite corriere, a 600 concittadini indigenti un pacco natalizio contenente generi di prima necessità, un panettone e una bottiglia di spumante grazie a un finanziamento della Fondazione Carige. I fondi rientrano in un pacchetto di aiuti per i bisognosi distribuito sul territorio provinciale in ragione di un progetto promosso dal vicepresidente della Fondazione Giacomo Raineri.