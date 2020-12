Pontedassio, il pane della Vigilia per i poveri del Covid

Pontedassio. Presso la chiesa parrocchiale di Santa Margherita la vigilia di Natale sarà possibile acquistare, ad offerta libera, in chiesa, anche prima della messa serale il “pane della Vigilia” . Il ricavato dell’iniziativa, in collaborazione con la locale Pro Loco, sarà consegnato al diacono Alex Dellerba per il sostegno delle iniziative della Caritas del Vicariato.

«Un modo semplice –dice il parroco – don Matteo Boschetti – per spezzare idealmente il pane sulle nostre tavole anche con chi vive un Natale difficile».