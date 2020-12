Pompeiana, i led invadono le borgate. Illuminazione speciale per la torre barbaresca

Pompeiana si prepara a convertire a led tutti i suoi punti luce posizionati sulla pubblica via. Ha iniziato a concretizzarsi nei giorni scorsi il maxi progetto di efficientamento energetico portato avanti dal sindaco Pasquale Restuccia che prevede lavori per oltre 250 mila euro – in parte finanziate dallo Stato e in parte dal bilancio del piccolo ente locale – i quali verranno impiegati per sostituire le attuali lampadine a incandescenza con quelle più moderne dalla tipica luce bianca.

Un’opera che coinvolgerà i lampioni sulla provinciale, di tutto il paese, compresi quelli delle borgate più difficili da raggiungere. Simbolo di questa imponente operazione “green” che permetterà al Comune di risparmiare circa il 30% sulla spese annuale sostenuta sin ora per l’acquisto di energia elettrica, è l’impianto realizzato ai piedi della torre barbaresca. Grazie alla competenza offerta della ditta Fratelli Cutellè di Sanremo che si è aggiudicata il primo lotto di gara, il monumento storico situato in posizione strategica (visibile sia da monte che da valle) è stato dotato di un sistema che permette di scegliere i colori e di creare combinazioni di luci. Ieri, per l’inaugurazione, la torre si è presentata con il tricolore italiano.

L’ammodernamento dell’illuminazione pubblica vedrà anche un ampliamento dei punti luce nella zona del cimitero e della strada che dalla torre antica di borgata Costa Pinera conduce alla cappella di San Giuseppe dalla quale si può godere di un’impareggiabile vista sul paesaggio circostante.

«Quando abbiamo avviato la gara d’appalto mi è venuta la brillante idea di far inserire diverse luci ai piedi della torre barbaresca, commenta il sindaco Restuccia. Si tratta di lampade particolari che possono proiettare colori diversi, le cui combinazioni ci permetteranno di colorare le mura con la bandiera italiana o a tinte unite. Abbiamo testato l’impianto realizzato dalla ditta Cutellè con il tricolore che a breve cambieremo in un’unica tinta di rosso intenso per le feste di Natale. Sarà il mio modesto augurio di buon Natale alla cittadinanza in un momento in cui di luce e di speranza si sente bisogno in tutti sensi».