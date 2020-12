Pitbull stacca naso a morsi, sanremese condannato per lesioni gravissime

Imperia. Il sanremese Alessandro Rinaldo è stato condannato, in Tribunale, in primo grado a 4 anni di reclusione per lesioni personali gravissime ai danni di Carlo S., contro cui, il 22 marzo del 2019, al culmine di una lite in via Martiri a Sanremo, aveva aizzato il proprio cane, un pitbull, che gli aveva staccato il naso a morsi.

Rinaldo era stato arrestato dai carabinieri della Compagnia matuziana termine di un’indagine condotta dal luogotenente Sebastiano Meloni. I militari, infatti, stavano indagando su una rapina avvenuta sempre a Sanremo nell’aprile dello scorso anno, quando un uomo si era ritrovato due sconosciuti in casa che lo avevano minacciato per poi rubargli della droga, senza però riuscirvi. Dopo una serie di accertamenti, i carabinieri arrestarono Ivan Castellana e Alessandro Rinaldo per rapina.

Durante le indagini, grazie ad alcune intercettazioni inconfutabili, i militari scoprirono anche che Rinaldo era l’autore dell’aggressione a Carlo S. Difeso dall’avvocato Luca Ritzu, l’uomo è stato assolto dall’accusa di rapina, ma condannato per le lesioni.