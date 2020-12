Pista ciclabile, «lungo tratto della galleria di Costarainera è al buio»: la segnalazione

Sanremo. Un lettore ci ha scritto per segnalare che un lungo tratto della galleria di Costarainera sulla pista ciclabile è completamente al buio.

«Domenica 6 dicembre, come domenica scorsa, ho effettuato un giro in bici sulla pista ciclabile fino a San Lorenzo al Mare. Come sette giorni fa, ho ritrovato un lungo tratto (almeno 500 metri) della lunga galleria di Costarainera, poco prima di San Lorenzo al Mare, completamente al buio.

E’ realmente una brutta esperienza. Si procede a tentoni, sia ciclisti che pedoni. I ciclisti, me compreso, accendono le luci di segnalazione, ma non tutti le hanno. Alcuni accendono il cellulare, ma non tutti sono preparati alla situazione di buio totale; anche perché non c’è nessuna segnalazione agli ingressi della galleria. La situazione è davvero paurosa, provare per credere.

Piombare nel buio più totale, pedalare nel buio senza vedere nulla, con il forte rischio di essere investiti da un’altra bici o investire un pedone che magari non ha lo smartphone con sé. Quanto dobbiamo aspettare prima che Area 24 (o il Comune di Costarainera?) se ne occupi? Dobbiamo aspettare che ci sia la cronaca nazionale di qualche pedone travolto da ciclista nel buio?» – segnala Daniele De Andreis.