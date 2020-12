Bordighera. Tragedia sfiorata nei pressi del semaforo di via dei Colli a Bordighera, dove un giovane ha perso la guida della propria auto, forse per l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, e ha invaso il marciapiede, finendo la propria corsa contro il muretto di ricezione di una casa.

Solo per un miracolo, al momento dell’incidente non transitava nessun passante sul marciapiede.

Illeso il conducente della vettura.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sarà la polizia stradale. Non è la prima volta che si verifica un incidente analogo nello stesso tratto di strada.