Pd di Sanremo impegnato per raggiungere l’adesione del Comune alle Rete Re.A.DY

Sanremo. «Constatato un rinnovato interesse sul tema ci teniamo come democratici a ribadire che siamo impegnati in prima fila, anche per il ruolo del nostro assessore Costanza Pireri, a far sì che si realizzi l’adesione del comune di Sanremo alla Rete RE.A.DY come da programma presentato alla città nelle ultime elezioni.

L’obiettivo di RE.A.DY è quello di mettere in sinergia l’azione delle Pubbliche Amministrazioni per promuovere sul piano locale politiche che sappiano rispondere ai bisogni delle persone lgbt, contribuendo a migliorarne la qualità della vita e creando un clima sociale di rispetto e di confronto libero da pregiudizi.

Alla Rete hanno già aderito molti comuni provincie e regioni, tra cui i comuni Roma, Milano, Venezia, Pisa, Torino, Udine, Brescia, Pistoia, Bologna, Cremona, Napoli, Palermo, Messina, Pisa, la regione Piemonte e la regione Toscana. Purtroppo, all’inizio del suo nuovo mandato questa amministrazione si è trovata ad affrontare questioni impreviste quali la non agibilità della scuola Pascoli e l’emergenza sanitaria per la pandemia del covid, che hanno impegnato la giunta e tutta l’amministrazione nel cercare di dare risposte e gestire al meglio una situazioni straordinaria.

La pandemia, poi, ha avuto ripercussioni su tutti i settori produttivi e sociali che si protrarranno per diversi mesi sulla nostra città anche quando l’emergenza sarà finita. Ma per il Partito democratico l’impegno per la lotta a qualsiasi forma di discriminazione fa sempre parte dell’agenda politica a livello nazionale e locale e quindi rimane ferma la determinazione a realizzare quanto promesso in campagna elettorale.

Tra i compiti dei sottoscrittori della Rete Re.A.DY quello di “promuovere presso le Pubbliche Amministrazioni un’attenzione permanente all’emersione dei bisogni della popolazione lgbt e operare affinché questi siano presi in considerazione anche nella pianificazione strategica degli Enti; diffondere i propri obiettivi e le esperienze realizzate nel territorio nazionale attraverso idonee campagne di comunicazione sociale; promuovere nuove adesioni alla Rete e la realizzazione di azioni positive“» – dice la segreteria cittadina del Pd Sanremo

Marco Torre