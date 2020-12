Sanremo. Sarà votato con ogni probabilità domattina dalla giunta Biancheri-bis il pubblico interesse per il progetto di riqualificazione straordinaria di piazza Eroi. Nello slargo occupato oggi dai posteggi per auto e moto si prevede di realizzare un parcheggio interrato da circa 300 posti e una piazza pubblica sovrastante.

Nella tarda mattinata di domattina il sindaco Alberto Biancheri dovrebbe ricevere l’ultimo via libera alla pratica proveniente dall’ufficio finanziario di Palazzo Bellevue, alle prese con enormi difficoltà di bilancio che, nonostante tutto, non hanno impedito di ricavare gli spazi economici propedeutici all’approvazione del pubblico interesse: atto formale di fondamentale importanza per grandi opere di questo tipo.

Nelle intenzioni dei progettisti, la zona all’aperto dovrebbe diventare un’agorà che andrebbe a unire idealmente il mercato annonario a via Matteotti, andando a formare un collegamento pedonalizzato che in un futuro si spera possa prolungarsi fino all’area di un rinnovato Porto Vecchio.

Il restyling sarà realizzato in leasing in costruendo su progetto dello studio dell’ingegner Rolando di Sanremo. Il costo dell’opera per le casse municipali è di circa 8,5 milioni di euro spalmati in rate annuali della durata di 20 anni. Riqualificare piazza Eroi per realizzarvi un park interrato è ambizione mai concretizzata delle amministrazioni civiche che si sono succedute nell’arco degli ultimi quarant’anni. Secondo le più ottimistiche previsioni l’inizio dei lavori è aggiornato alla metà del 2022.

(Piazze Eroi oggi)