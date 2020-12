Ospedaletti, un pezzo di storia che se ne va. Addio al barbiere Nunzio Coco

Ospedaletti. Se ne va un pezzo della storia commerciale della città delle rose. La notte tra la vigilia e Natale è mancato all’affetto dei propri cari e dei suoi tantissimi e affezionati clienti il barbiere Nunzio Coco.

Ricoverato presso l’ospedale di Sanremo, Coco se ne è andato all’età di 83 anni. “Senza eredi”, Nunzio – come lo chiamavano tutti in paese – ha continuato a lavorare fino all’ultimo da longevo pensionato. Da oltre cinquantacinque anni (come recitava la targa conferitagli dal Comune) trascorreva le sue giornate nel suo piccolo salone di corso Regina Margherita. Originario della Sicilia e residente a Ventimiglia, faceva tutte le mattine avanti e indietro da Latte per aprire la serranda e portare avanti la sua passione per il lavoro.

A Riviera24 in un’intervista sui cambianti di Ospedaletti condotta di recente, aveva dichiarato: «Io vado avanti per passione. Preferisco venire qui in negozio tutte le mattine anche se potrei farne a meno. La stessa passione che ho impiegato nel mio lavoro spero di rivederla negli occhi dei giovani».

Nunzio Coco era stato colpito circa due anni fa dal lutto del figlio Sandro di cinquantanni. Un tragico evento che lo aveva segnato profondamente. Lascia una figlia e un nipote, oltre a un grande vuoto in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di passare qualche minuto in sua compagnia nel suo salone.